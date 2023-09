Forum Ambrosetti | Tajani | sull’Ucraina non possiamo sempre rincorrere gli Usa Via della Seta non ha dato risultati sperati

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 2 settembre 2023) Per il ministro degli Esteri Antoniobisogna continuare a lavorare intensamente con la Cina, ma la Via, «non ha portato iinfatti ci attendevamo». Le esportazioni dell’Italia verso la Cina nel 2022 «sono ammontate a 16,5 miliardi di euro, quelleFrancia a 23 e quelleGermania a 107».ha anche chiesto che le spese per la difesa siano escluse dal patto stabilità.