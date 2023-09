Forum Ambrosetti | Gentiloni | ottimista su un’intesa sul patto entro l’anno | non prolungheremo la sospensione

(Di sabato 2 settembre 2023) Al cdella seconda giornata di lavori alc’è l’Agenda per l’Europa. Tra i dibattiti più attesi ci sono quello tra Josep Borrell e Antonio Tajani oltre all’intervento di Paolo. «L’Europa è il quadroil quale si costruisce il nostro avvenire, con le lacune che accompagnano il processo di integrazione europea, fattore che trasforma e plasma anche il nostro modello sociale» è il messaggio letto da Mario Monti agli imprenditori, economisti e politici in sala inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anticipato dal Quirinale

Cosi' il vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine deldi Cernobbio. Il tema era stato gia' rilanciato dall'esponente di Forza Italia nei giorni scorsi, ...Cosi' il vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine deldi Cernobbio. 'Purtroppo - spiega - la situazione economica in Europa e' quella che e'. La situazione ...Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine deldi Cernobbio.

Forum Ambrosetti. Roubini: «Per i mercati correzione del 10% non improbabile» Il Sole 24 ORE

Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, a chi gli chiedeva se fosse d'accordo con l'ipotesi del vicepremier Antonio ...L'Europa con i benefici socio-economici derivanti dalla creazione e dal rafforzamento delle filiere industriali per la transizione energetica potrebbe ottenere un ritorno economico fino a 640 miliardi ...