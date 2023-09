Forum Ambrosetti | Gentiloni | ottimista su un’intesa sul patto entro l’anno | non prolungheremo la sospensione Tajani | sull’Ucrauina non possiamo sempre rincorrere gli Usa

(Di sabato 2 settembre 2023) Al cdella seconda giornata di lavori alc’è l’Agenda per l’Europa. Tra i dibattiti più attesi ci sono quello tra Josep Borrell e Antoniooltre all’intervento di Paolo. «L’Europa è il quadroil quale si costruisce il nostro avvenire, con le lacune che accompagnano il processo di integrazione europea, fattore che trasforma e plasma anche il nostro modello sociale» è il messaggio letto da Mario Monti agli imprenditori, economisti e politici in sala inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anticipato dal Quirinale

A mostrare cauto ottimismo su uno degli argomenti più spinosi dell'autunno che arriva è il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni , il quale - durante ilin corso a ...Lo ribadisce il vicepresidente e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine deldi Cernobbio. 'Credo che sia giusto chiedere alle banche un'azione per sostenere l'economia del ...Questa la linea tracciata da Josep Borrell, alto rappresentante Ue per la politica estera, nel suo intervento aldi Cernobbio, come riportato nel suo profilo ufficiale su X (gia' ...

Le abbiamo prolungate abbastanza facilmente nel 2021, con qualche discussione nel 2022, con molte discussioni nel 2023. Non le prolungheremo nel 2024”. Lo ha dichiarato il commissario Ue all’economia, ...Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. In questa stagione al Forum Ambrosetti di Cernobbio un pezzo di classe dirigente italiana e ...