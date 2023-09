Fortissimo bonus da 1 400 euro | ecco a chi spetta | come richiederlo ed i requisiti

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 2 settembre 2023) Torna unfino a 1.400 molto atteso dagli italiani. L’incentivo è disponibile in centinaia di Comuni del territorio nazionale.Unda 500 a 1.400, attivato in più di duecento Comuni italiani. Si tratta di un incentivo prima attivo a livello nazionale, ma scaduto già da un po’ di anni, e ora riproposto a macchia d’olio attraverso le istituzioni comunali, in una Regione particolare. Nuovofino a 1.400! – ilovetrading.itIn fine esplicito delè quello di incentivare la mobilità sostenibile. Dunque, l’incentivo valeun contributo d’acquisto di un mezzo particolarmente amato dalla popolazione italiana. In ben duecentosette Comuni è stato infatti riproposto il ...