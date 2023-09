Formula 1 - Dietro le quinte del Gran Premio d' Italia

Leggi su quattroruote

(Di sabato 2 settembre 2023) Come sono lontani i tempi in cui ild'a Monza veniva invaso dai tifosi in un modo che oggi definiremmo "alla buona". Tende da campeggio già montate al giovedì per posizionarsi meglioalle reti, grigliate in compagnia con annessa collezione di vuoti di bottiglie di birra da esibire, ponteggi in tubi di ferro montati da idraulici e meccanici per traguardare meglio la pista. Poi, addirittura, chi non trovava spazio sul prato, puntava in alto, arrivando a sfruttare i giganteschi cartelloni pubblicitari, forando alcune parti per infilarvici gambe e braccia, assistendo ala penzoloni. Una pratica efficace per la visuale, quanto pericolosa. Per non parlare di reti tagliate nei punti chiave da professionisti incalliti, che non avevano mai pagato una lira ...