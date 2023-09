Formula 1 - Brabham BMW | la BT52 dal vivo a Milano

(Di sabato 2 settembre 2023) In occasione del Gran Premio d'Italia a Monza, la BMW ha deciso di celebrare il 40 anniversario della storica vittoria di Nelson Piquet del 1983 esponendo la leggendariaalla House of BMW a. Questa iconica vettura è la protagonista di un evento che non solo celebra un momento chiave nella storia del motorsport, ma sottolinea l'impegno continuo del costruttore tedesco in questo campo. L'auto resterà in esposizione fino al 15 settembre in via Montenapoleone 12, un luogo che dallo scorso aprile è diventato un punto di riferimento per gli appassionati del brand. Una location ricercata per una vettura unica. La House of BMW è stata concepita proprio per ospitare una serie di iniziative speciali legate al mondo della creatività, dello sport, della cultura e del lifestyle. "In concomitanza con la 94esima edizione del Gran ...

