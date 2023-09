Formia Caso capo di gabinetto | Paola Villa | “Hanno provato a farmi fuori politicamente” VIDEO

(Di sabato 2 settembre 2023)– “come avversario politico perché sono rimasta l’unica in questa città a parlare di camorra, di Acqualatina, di scarichi fognari abusivi e di mancato rispetto della legalità. Non ci sono riusciti e spero che almeno arrivino, ma dubito che questo possa avvenire, le scuse di chi ha firmato quella L'articolodi: “Temporeale Quotidiano.

Si tratta di Alice Casamenti e Francesco Delfino nel primoe di Anna Casamenti, sorella di ... Quest'anno l'allenamento è previsto adal 4 al 9 Settembre prossimi. Molto soddisfatto il ...... come la definì - per non lasciare nulla alsi affidò a uno specialista del sonno, ... Appena svegli, tutti a camminare sull'erba bagnata per attivare e stimolare il sistema nervoso e a, sede ...Sulindaga la polizia ferroviaria che al momento non esclude nessuna ipotesi. Gli agenti hanno ...telecamere della stazione e ascoltato il conducente del treno della linea Roma - Napoli via...

TENTANO DI RAPIRE UNA BIMBA A FORMIA: SUL CASO ANCORA ... Latina Tu

A prodigarsi per portare a casa questi fondi del Pnrr è stata negli ultimi mesi l’assessora Eleonora Zangrillo ma le prime valutazioni, naturalmente positive e al limite del trionfalismo, le ha fatte ...L'Accademia Bernardi di Scherma è in fermento dopo i Campionati del Mondo: 50 atleti si ritroveranno a Formia per il ritiro Under 20, Alessandro Poli è convocato e Riccardo Schiavina parteciperà come ...