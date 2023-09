Formazioni ufficiali Udinese-Frosinone | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 2 settembre 2023) in vista del match in programma alle ore 18:30 allaArena Comunicate ledi, match in programma alle 18:30 di questo sabato di Serie A.(3-5-2): Silvestri: Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil.(4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Cheddira, Gelli. Allenatore: Di Francesco.

