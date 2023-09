Formazioni ufficiali Bologna-Cagliari | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 settembre 2023) Alle 18:30 scenderanno in camponell’anticipo di questa terza giornata del campionato di Serie A Alle 18:30 scenderanno in camponell’anticipo di questa terza giornata del campionato di Serie A. Ecco le(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Moro, Aebischer; Karlsson, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta.(4-4-2): Radunovic, Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Luvumbo, Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri.