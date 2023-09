Flavio Briatore denuncia | “Una giornalista ha rubato una giacca nel mio locale”

(Di sabato 2 settembre 2023)fa capolino su Instagram per raccontare un increscioso episodio avvenuto al Twiga, ildi Forte dei Marmi di cui è socio insieme a Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno dell’attuale ministro del Turismo Daniela Santanchè. “Stamattina vi do una notizia che ha dell’incredibile – esordisce l’imprenditore piemontese – E’ successo che unadi un noto quotidiano toscano, un grande quotidiano che ha il nome di un mare è venuta al Twiga per fare un servizio, penso. Mentre era lì si è fregata ladi Dimitri, che è unacon il logo del Twiga”. Daniela Santanchè con il principe Dimitri d’Asburgo Lorena (Foto Instagram)“I carabinieri sono andati a recuperare la” “Abbiamo visto dalle telecamere, lei si è ...

Flavio Briatore (73 anni) ha voluto denunciare un fatto molto grave avvenuto qualche giorno fa nel suo locale esclusivo a Forte Dei Marmi, al Twiga. L'imprenditore ed ex ...