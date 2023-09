Fiorentina | Maxime Lopez | «Sono contento e felice di arrivare in questa squadra forte»

(Di sabato 2 settembre 2023), centrocampista dellamattina è arrivato a Firenze pronto per iniziare la sua nuova avventura, centrocampista dellamattina è arrivato a Firenze pronto per iniziare la sua nuova avventura. Ecco le sue dichiarazioni alla stampa locale direttamente dall’aeroporto di Peretola. PAROLE – «e moltodiinpronto per giocare, anche se orasqualificato. Ci vediamo presto. Forza viola».

Lopez, centrocampista della, questa mattina è arrivato a Firenze pronto per iniziare la sua nuova avventuraLopez, centrocampista della, questa mattina è arrivato a ...Il centrocampista francese arriva dal Sassuolo in prestito con diritto di riscattoLopez è sbarcato in queste ore a Firenze e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per ufficializzare il passaggio dal Sassuolo alla. Il centrocampista francese ha però già ...

AMRABAT MAXIME LOPEZ - Doppia operazione in chiusura di mercato per la Fiorentina: i viola salutano Amrabat, nuovo giocatore del Manchester United, e ...Firenze, 2 settembre 2023 - Maxime Lopez è sbarcato a Firenze. Il centrocampista francese è stato l'ultimo colpo di mercato della Fiorentina, arrivato dopo la cessione di Amrabat al Manchester United.