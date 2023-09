Fiorentina | lo stato di forma in vista dell’Inter | un KO indolore

(Di sabato 2 settembre 2023) Manca sempre meno alla terza giornata di Serie A, con l’Inter che domani affronterà laa San Siro. Andiamo ad analizzare come la squadra di Vincenzo Italiano arriva alla sfida, tra le prime due di campionato e il doppio preliminare di UEFA Conference League.DI– Inter esi preparano ad affrontarsi a San Siro, in quella che è una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. I viola arrivano dal duro impegno di giovedì al Franchi contro il Rapid Vienna, deciso dalla doppietta di Nico Gonzalez che ha ribaltato l’1-0 di Vienna dell’andata, regalando così la qualificazioine alla fase a gironi della UEFA Conference League alla sua squadra. Per quanto riguarda il campionato, partenza a fuoco per i viola, con l’1-4 contro il Genoa a Marassi nella prima giornata di campionato. ...

Tuttavia, il suo passaggio a Firenze con lanon eraaltrettanto positivo, e il club e mister Italiano hanno deciso di non confermare nel nuovo progetto viola il calciatore. Questo ...In usciti invece hanno salutato Reggio Emilia Maxime Lopez, andato alla, e Frattesi dall'... Non èprobabilmente il mercato che si aspettava Juric ma il toro non si è indebolito, ...Ma èanche il mercato di chi sogna in grande come Atalanta ee di chi spera di rientrare nel giro che conta come la Roma (con la mossa Lukaku che può cambiare gli equilibri). E poi ...

Fiorentina Rapid Vienna 2-0: video, gol e highlights. Decide la ... Sky Sport

Amrabat lascia la Serie A e la Fiorentina: è fatta per il trasferimento al Manchester United. Le cifre dell’operazione e il sostituto per i toscani. Se ne parlava da… Leggi ...Il sito della Uefa ha reso ufficiali date e orari delle sei sfide del girone di Conference League. La Fiorentina esordirà con il botto, in casa del Genk, mentre l'ultimo atto sarà ...