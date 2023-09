Fiorentina | i convocati di Italiano | out il neo acquisto Maxime Lopez | ecco il motivo

Difensori: Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Michael Olabode Kayode (), Lorenzo ...L'elenco deiPortieri : Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia) Difensori : Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (), Alessandro Dellavalle (Torino), ...Questi i. Portieri : Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia). Difensori : Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (), Alessandro Dellavalle (Torino), ...

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha emanato poco fa la lista dei convocati per la sfida di domani contro l'Inter a San Siro. Ecco l'elenco: Amatucci, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo ...Abdelhamid Sabiri non è partito per Milano con la squadra. Il marocchino, come appreso da FirenzeViola.it, ha patito il problema al ginocchio che lo tormenta da diverso tempo, e che si ...