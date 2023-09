Fiorentina | ecco Maxime Lopez | “Contento di arrivare in una squadra forte”

(Di sabato 2 settembre 2023)è sbarcato in queste ore a Firenze e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per ufficializzare il passaggio dal Sassuolo alla. Il centrocampista francese ha però già rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore viola, intercettato dai giornalisti all’aeroporto Vespucci: “Adesso sono squalificato, ma spero di poter giocare molto presto. Sonodiin una, ci vediamo presto. Forza viola”. SportFace.

le avversarie dell' Inter nel gruppo D della Champions League 2023/24 Nel Benfica non mancano ... da Joao Mario , che ha giocato proprio all'Inter, a Di Maria e Cabral (ex) arrivati ...Anche Milenkovic sempre fra titolari nel primo pacchetto di partite della stagione. Italiano studia la formazione e occhio alle sorpresePer l'ormai ex giocatore del Sassuolo sono previste oggi le visite mediche di idoneità sportiva e poi la firma sul suo primo contratto da giocatore della. - foto LivePhotoSport - . xb8/srp/...

Vranckx Fiorentina: ecco quando può sbloccarsi la trattativa Milan News 24

Ecco le sfide delle italiane: debutto in trasferta per Roma e Fiorentina (rispettivamente contro Sheriff e Genk), mentre l'Atalanta esordirà ospitando al Gewiss Stadium i polacchi del Rakow. Ecco date ...Come testimoniato dall'account ufficiale della Fiorentina, Maxime Lopez indosserà la maglia numero 8, ereditata da Luka Jovic. Di seguito le foto del nuovo centrocampista ...