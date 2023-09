(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set (Adnkronos) - "sta a: tutti e due argentini, uno faceva gol, l'altro non la trovava nemmeno per sbaglio". Lo ha detto Matteoalla festa di Iv a Firenze. "fa quasi tenerezza. Conc'era Forza Italia, conForse Italia", ha sottolineato

... insieme a moltissimi, di Matteo, dal triste epilogo, non tanto per le qualità del ... Quel D'Alema, ' inciucista ' impenitente, che dopo l'esperienza fallimentare della bicamerale con, ...Negli uffici giudiziari del centro direzionale ci si concentrava su inchieste a forte impatto mediatico:, laFamily per il caso Consip o la P4. Inchieste di pm - star, come Henry ...vuole incunearsi fra cdx e csx diventandone l'arbitro A più di due mesi dalla scomparsa di Silvio, si stanno delineando con chiarezza le tante difficoltà... Immigrati, Schlein ...

FI: Renzi, 'Berlusconi come Batistuta, Tajani come Derticia' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 2 set (Adnkronos) – “Berlusconi sta a Tajani come Batistuta a Derticia: tutti e due argentini, uno faceva gol, l’altro non la trovava nemmeno per sbaglio”. Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di ...I segnali, neanche troppo subliminali, che arrivano da Matteo Renzi al Governo di centrodestra, con particolare riferimento alla forza politica che si richiama nel Belpaese ai valori del Partito Popol ...