Festival di Venezia 2023 | Campari riapre lo storico Hotel Des Bains per un party esclusivo

(Di sabato 2 settembre 2023) Come per magia, per due notti, rivive - con un tocco di rosso - l'simbolo della Belle Epoque, per celebrare la storia e la magia del cinema italiano e internazionale. Foto e racconto della prima serata

Nasce da un atto d'amore, Adagio , nuovo film di Stefano Sollima protagonista oggi, in concorso, aldi. "Nasce dalla voglia di tornare a girare a Roma, la mia città", ha detto incontrando alcuni giornalisti al Lido. " Mi sono immaginato un racconto crepuscolare, un noir, ma con una ...... in Concorso aldi2023, e dai suoi personaggi. Anche con questo ultimo lavoro il regista romano torna a descrivere e punteggiare un nuovo mondo criminale. Se a molti è sembrato che ...Leggi anche › Che ci fa Patrick Dempsey aldiMichael Fassbender in 'The Killer' (Netflix

Il red carpet di Venezia 2023, i look dell'1 settembre. FOTO Sky Tg24

La sorella di Belen arriva (con il suo fisico mozzafiato) al Festival di Venezia, e per la prima del film Poor Thing, diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffalo, sfoggia un abito ...Veri o posticci e ri-creati in digitale. Mostra del cinema di Venezia 2023: festival o zoo In DogMan di Luc Besson c’è una quantità tale di cani addestrati da far invidia a un circo. Jack Russell ...