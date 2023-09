MONZA - Carlos Sainz si prende la pole position al Gran Premio d'Italia, quattordicesima tappa stagionale della Formula ...... secondo, davanti a Nicholas Spinelli che allo sprint supera Hector Garzo, per una grandetricolore con un podio tutto occupato da piloti del Belpaese! Matteoè quinto e anche lui ...... da Ponente a Levantee musica in piazza: la Liguria è entrata nel 2023 Posted on 1 Gennaio ... A Genova, oltre 20.000 persone si sono radunate in Piazza Deper […] Cultura e ...

Festa Ferrari a Monza: è pole Sainz davanti a Verstappen, terzo Leclerc Corriere dello Sport

MONZA - Carlos Sainz si prende la pole position al Gran Premio d'Italia, quattordicesima tappa stagionale della Formula 1.È a margine di un incontro con la stampa per la presentazione di Adagio di Stefano Sollima che Pierfrancesco Favino ritira un’argomentazione “protezionistica” che ha citato altre volte in passato, ...