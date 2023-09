Ferrari Sainz in pole a Monza | ' Tutto per la vittoria' Leclerc | ' Qui per la doppietta'

(Di sabato 2 settembre 2023)- " E' stata una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3 . All'ultimo giro sapevo di avere del margine per ottenere la, alla fine è andata come volevo ". Carlosha parlato così ...

MONZA - " E' stata una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3 . All'ultimo giro sapevo di avere del margine per ottenere la pole, alla fine è andata come volevo ". Carlosha parlato così dopo la pole position conquistata nel Gran Premio d'Italia , quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota spagnolo è riuscito a firmare il miglior crono ...Eccellente prova per lanelle qualifiche:primo, Leclerc chiude in terza posizione. Tra i due si piazza Verstappen al secondo ...da urlo nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 che si tiene a Monza. È infatti di Carlosil miglior tempo di 1'20''294 che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole ...

Monza, pole Ferrari con Sainz! Battuto Verstappen di 13 millesimi. Leclerc terzo La Gazzetta dello Sport

Leclerc trasmette entusiasmo nonostante il terzo posto nella griglia di partenza del Gp d'Italia dietro Verstappen e Sainz ...Carlos Sainz fa ‘esplodere' la gioia di Monza. Il pilota spagnolo della Ferrari ha conquistati la pole position del Gran Premio d'Italia, avendo la meglio su Max Verstappen della Red Bull e sul ...