Ferrari in pole a Monza con Carlos Sainz |  Verstappen 2° davanti a Leclerc 3°

C'è una Ferrari in pole position a Monza. Merito di Sainz, che con un super ultimo giro beffa Verstappen per 13 millesimi. Terzo Leclerc, quarto Perez.Ferrari in pole al gp d’Italia. Carlos Sainz è stato il più veloce nelle qualifiche sul circuito di Monza, chiudendo davanti alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Terza l’altra rossa di ...