Ferrari 250 LM - L' ultima regina di Le Mans fatta dal Drake

Leggi su quattroruote

(Di sabato 2 settembre 2023) La prima volta non si scorda mai. La prima piega sul sellino della moto, aggrappati al papà come se non ci fosse un domani, gli occhi della tua bella quando sei così vicino che va a finire che ti innamori per forza Cose che succedono anche con le macchine: che alla fine sono pur sempre un'emozione, oltre che una locomozione. Come quella della mamma che ti portava all'asilo, o quell'altra del papà per le vacanze. O la tua, con cui sei andato pure sulla Luna e ritorno (almeno a guardare il contachilometri). Per non parlare di quelle dei sogni, formato gigante. Ovvero poster appesi sopra al letto. Tutta questa premessa per dire:250 LM. Grazie al cavolo, dirai tu. Che ovviamente non puoi sapere che io ho 10 anni meno di lei e che quindi non ho fatto in tempo a vederla correre. O vincere. Non basta, oltre a non averla mai vista in casa, cosa ancora più grave, ...