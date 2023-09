Ferrara | accoltellamento dopo rissa in un bar | morto 43enne

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. (Adnkronos) - Une un ferito grave. E' questo il bilancio dellaavvenuta ieri sera, a, in un bar di via Bologna, poco lontano dal centro e che avrebbe coinvolto quattro persone: un uomo di 43 anni, un ragazzo di 21 e altri due soggetti, tra questi il titolare del bar. A perdere la vita è stato il, mentre il 21enne è stato portato all'ospedale Sant'Anna di Cona in gravissime condizioni. I motivi della lite sono ancora da appurare, anche se prende piede l'ipotesi di un regolamento di conti.

Rissa conmortale la scorsa notte in centro a. Un uomo di 42 anni, Davide Buzzi, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nella colluttazione, avvenuta intorno alle 23.30 nel ...Rissa mortale la scorsa notte in centro a. Un uomo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate in una violenta colluttazione avvenuta intorno alle 23.30 nel bar Big Town di via Bologna. La vittima si chiamava Davide Buzzi, ...La zona dinella quale si trova il bar Big Town, dov'è avvenuta una rissa conche ha portato alla morte di un 43enne All'interno dell'attività commerciale si trovavano però il ...

Accoltellamento al bar dopo una furiosa rissa a Ferrara: uomo ucciso e tre feriti il Resto del Carlino

(Adnkronos) – Un morto e un ferito grave. E’ questo il bilancio della rissa avvenuta ieri sera, a Ferrara, in un bar di via Bologna, poco lontano dal centro e che avrebbe coinvolto quattro persone: un ...Un omicidio è avvenuto nella trada serata di venerdì 1 settembre a Ferrara. Un uomo è morto dopo essere stato accoltellato a seguito di una rissa. La vittima, un 43enne, è deceduto poco dopo il traspo ...