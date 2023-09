Federico Rossi al Grande Fratello? Parla il cantante e chiarisce le cose

Leggi su isaechia

(Di sabato 2 settembre 2023) Il nuovoè alle porte, e, Alfonso Signorini alla conduzione, sembra essere l’unica cosa rimasta del “vecchio ordinamento”. Tutto ha avuto inizio con la rivoluzione Mediaset che Pier Silvio Berlusconi ha impugnato con assertività e certezza. Via, dai reality, figure come influencer, protagonisti di OF, e soprattutto personaggi scomodi con la fedina penale sporca. La nuova linea editoriale ha sicuramente fatto storcere il naso a qualcuno, che si è sentito categorizzato all’interno di un mondo molto ampio, come quello, appunto, degli influencer. Ma i vertici del palinsesto sono stati chiarissimi: i primi segnali di cambiamento, con l’ingaggio di Cesara Buonamici come opinionista unica del game show. Anche Giulia Salemi, ex gieffina, ha visto tramontare il suo sogno di co-conduttrice. Al suo posto, infatti, Berlusconi ha piazzato Rebecca ...