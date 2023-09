Federico Rossi al Grande Fratello? La sua risposta

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 settembre 2023)al? La pma edizione del reality show di Canale 5 accoglierà in casa sia i Vip che le persone comune. Sarà dunque un’edizione ibrida che vedrà fianco a fianco, tutti i giorni, i personaggi famosi e i colleghi di show non famosi. C’èattesa per i nomi dei famosi e numerose sono le indiscrezioni a proposito del cast. Tra queste, di recente si è fatta spazio sui social quella che vociferava la presenza del cantantetra i Gieffini. Ci sarà davveroal? La notizia è stata prontamente smentita dallo stesso artista. Emersa da Dagospia, è rimbalzata poi su Trash Italiano, che ...