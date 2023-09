F1 su TV8 | GP Italia 2023 | orario | programma | quando vedere le qualifiche in chiaro

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Sabato 2 settembre si disputeranno ledel Gran Premio d’di Formula Uno. Vale la pena di sottolineare come la griglia di partenza del quattordicesimo atto del Mondialesarà stabilita effettuando un esperimento. Proprio come accaduto in Ungheria nel mese di luglio, si seguirà il format denominato “Alternative Tyre Allocation”. Essendo una novità, è doveroso ricordarne il funzionamento. Parliamo, a tutti gli effetti, di un “involucro” al cui interno è stato confezionato l’obbligo di mescola. Semplicemente, quest’oggi, nel Q1 i piloti dovranno utilizzare gomme dure. Dopodiché, nel Q2 si passerà a compound medio. Infine, solo nel Q3 si useranno le morbide. Il format, come detto, è già stato utilizzato all’Hungaroring, in una pista totalmente diversa da quellana. La Fia sta cercando di capire se ...