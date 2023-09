F1 | Sergio Perez | “Non abbiamo sfruttato al massimo la giornata | la Ferrari sembra andare forte”

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023)si è piazzato in quinta posizione dopo le qualifiche del GP d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il messicano, sul circuito di Monza, ha guadagnato un gap di +0.394 rispetto a Carlos Sainz, leader in 1:20.294. Checo, intervenuto in mixed zone, ha analizzato la sua prestazione, lamentando soprattutto un problema di set-up alla sua monoposto: “Non è stato l’ideale.avuto un buon venerdì, poi è stato un disastro. Non penso chemassimizzato la nostraquando i margini sono così piccoli. Nelle FP3avuto alcuni problemi con il set-up“. Il pilota della Red Bull ha quindi concluso: “Nonalla nostra. La ...