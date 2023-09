MONZA - Carlosè il più veloce nelle FP3 del Gran Premio d'Italia di F1 , ultima sessione prima di entrare nel vivo delle qualifiche . A Monza , lo spagnolo sembra davvero trovarsi a suo agio con la Ferrari , ...Carloscon la Ferrari al comando delle terze e ultime prove libere a Monza, prima delle qualifiche del Gp di Italia 2023 che oggi definiranno la griglia di partenza del Gp in programma domani, domenica ...Dopo avere ben impressionato nelle PL1, Carlossi fa un regalo di compleanno ottenendo il miglior tempo nella seconda sessione di libere: 1:21.355 il crono dello spagnolo ( già secondo questa ...

F1, Sainz comanda anche la FP3 di Monza: Verstappen 2°, Leclerc 4° Corriere dello Sport

Carlos Sainz con la Ferrari al comando delle terze e ultime prove libere a Monza, prima delle qualifiche del Gp di Italia 2023 che oggi definiranno la griglia di partenza del Gp in programma domani, ...Ora si preparano tutti i team per le qualifiche delle 16 in cui il più veloce dovrebbe battere il muro del minuto e diciannove.