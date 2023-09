F1 | qualifiche GP Italia Monza 2023 replica in chiaro su TV8? Orario e come vederle in tv

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Ledel Gran Premio didi F1 sulla pista disaranno visibili insu, ma stavolta non in. Si tratta infatti di uno dei weekend con la diretta disponibile anche in, in ottemperanza alla legge Melandri, andiamo dunque a riepilogare di seguito tutte le informazioni sue trasmissione televisiva di questo quattordicesimo appuntamento con la caccia alla pole, programmato alle ore 16 di sabato 2 settembre. La trasmissione live dunque sarà gratuita anche sul canale 8 del telecomando, le repliche invece questa volta saranno trasmesse soltanto sul canale in pay di Sky Sport F1 in diverse fasce orarie a partire dal tardo pomeriggio. Chi riuscirà a centrare la pole? Sportface.it, in ogni ...