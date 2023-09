F1 oggi | GP Italia 2023 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8 in chiaro

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023), sabato 2 settembre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP d’, round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Monza si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI F1 Nel Tempio della velocità verrà sperimentata nuovamente l’Alternative Tyre Allocation dopo il primo test in Ungheria. Ciascun pilota avrà a disposizione 11 set di pneumatici slick (3 Hard, 4 Medium e 4 Soft). In qualifica sarà obbligatorio utilizzare una sola tipologia di mescola per sessione, a meno che quest’ultima sia dichiarata bagnata: in Q1 tutte le vetture dovranno montare le Hard, in Q2 le Medium ...