F1 | Monza; Leclerc | ' deluso ma sogno doppietta Ferrari'

Non poteva chiedere di più Carlos Sainz al sabato di, che lo ha visto re davanti a Verstappen e. Sainz, tutto nell'ultimo giro Questo il commento a caldo dello spagnolo della Ferrari: "...Charlesè "deluso" per il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia ma sorride lo stesso, estasiato dal pubblico di. "Quando chiudo terzo - ammette il pilota Ferrari sotto la tribuna ...... e così è stato: Carlos Sainz partirà dalla pole position adavanti al leader del mondiale Max Verstappen e a Charles. Per lo spagnolo si tratta della quarta partenza al palo in ...

F1, Gp Monza: fp3, la Ferrari sogna la pole. Sainz vola, Leclerc c'è Virgilio Sport

Sulla pista di Monza lo spagnolo della Ferrari ha preceduto la Red Bull di Verstappen e l'altra Ferrari di Charles Leclerc ...MONZA (ITALPRESS) – L’aria di casa riaccende la Ferrari. Le Rosse brillano nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia dove Carlos Sainz conquista la pole position mentre Charles Leclerc conquista la ...