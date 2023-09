F1 | Monza | Lamborghini della Polizia Stato in pista per prove Gp

(Di sabato 2 settembre 2023) LaHuracàndi, la super sportiva utilizzata per il trasporto di organi e per interventi urgenti in tutta Italia, aprirà le qualifiche del 94° Gran Premio di Formula 1 ...

... aprirà le qualifiche del 94° Gran Premio di Formula 1 di. La collaborazione tra Polizia di Stato eè iniziata nel 2004 e, ad oggi, sono due i modelli in dotazione all'...... la Minardi 189 (1989), la BMS/Dallara - Cosworth 190 (1990), la291 (1991) e la ... Proprio Giovinazzi , impegnato acome pilota di riserva, sarà tra i protagonisti in Fanzone. Ma ...... i cuori di Federica Pellegrini (anche lei presto mamma) , Elettra, Aurora Ramazzotti, ... in veste di "manager, Leotta vorrebbe proporre il fidanzato a Inter, Milan o. Chissà. Intanto ...

La Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato “sfida” il Circuito di Monza per il Gran Premio d’Italia MBNews

La supercar della Polizia torna in pista per un giro emozionante in occasione delle prove ufficiali del Gran Premio d’Italia di Formula 1.Due unità ad elettroni, una per asse. La potenza più elevata mai installata su una Lamborghini, anche da corsa. Sistemi di controllo della dinamica completamente ...