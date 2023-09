F1 Monza 2023 | Sainz in pole con la Ferrari davanti a Verstappen e Leclerc

(Di sabato 2 settembre 2023) Lo spagnoloa tutti nel Gran Premio d'Italia Carlosconquista oggi, sabato 2 settembre, laposition nel Gp d’Italia a. Lo spagnolo, al volante della, gira in 1’20?294 precedendo di un soffio l’olandese della Red Bull Max(1’20?307) e il compagno di scuderia, il monegasco Charles(1’20?361). Quarto tempo per l’inglese della Mercedes George Russell, che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez e l’inglese della Williams Alexander Albon. Completano la top ten le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e dell’inglese Lando Norris, settimo e nono, con l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton ottavo e lo spagnolo Fernando Alonso decimo con l’Aston Martin. “Darò il massimo per mantenere la prima ...

Sarà la Ferrari di Carlos Sainz a scattare dalla pole position del Gp d'Italia, 14esima prova del mondiale di Formula 1. Lo spagnolo si è lasciato alle spalle la Red Bull del campione del mondo Max ...Quarta pole in carriera per Sainz " la prima a" e terza stagionale per la Ferrari dopo le due di Leclerc a Baku e a Spa (ma in Belgio il risultato fu favorito dalla penalizzazione inflitta a ...- , quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Un sabato da sogno per lo spagnolo della Ferrari , autore del miglior tempo prima nelle terze libere e poi in qualifica, nel momento ...

MONZA - "E' stata una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3. All'ultimo giro sapevo di avere del margine per ottenere la pole, alla fine è andata come volevo". Carlos Sainz ha parlato così dopo ...“Sono un pochino deluso, volevo essere primo ma vedere che c’è Carlos al primo posto è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle libere ma ...