F1 Monza 2023 | Sainz in pole con la Ferrari davanti a Verstappen e Leclerc

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Carlosconquista oggi, sabato 2 settembre, laposition nel Gp d'Italia a. Lo spagnolo, al volante della, gira in 1'20"294 precedendo di un soffio l'olandese della Red Bull Max(1'20"307) e il compagno di scuderia, il monegasco Charles(1'20"361). Quarto tempo per l'inglese della Mercedes George Russell, che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez e l'inglese della Williams Alexander Albon. Completano la top ten le due McLaren dell'australiano Oscar Piastri e dell'inglese Lando Norris, settimo e nono, con l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton ottavo e lo spagnolo Fernando Alonso decimo con l'Aston Martin. "Darò il massimo per mantenere la prima posizione, anche se l'obiettivo resta comunque il podio" ha ...

Ferrari da urlo nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 che si tiene a. È infatti di Carlos Sainz il miglior tempo di 1'20''294 che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara di domenica in Italia. Il ferrarista scavalca sull'ultimo ...Speranza rossa a. Carlos Sainz ha conquistato la pole position nel Gp d'Italia di Formula 1: il pilota della Ferrari ha girato in 1'20 294 precedendo per appena 13 millesimi la Red Bull di Max Verstappen . Bene ...- L'Italia dello sport punta i propri riflettori su, dov'è in corso il Gran Premio d'Italia di Formula 1 . Come ogni anno, sono tantissimi gli ospiti vip del weekend sul circuito brianzolo, per veder sfrecciare i 20 bolidi in pista con ...

F1 Gp Monza 2023, qualifiche e gara: orari, dove vederlo in tv e streaming Adnkronos

Gli highlights video, con le immagini TV di Sky Sport della sessione di qualifiche del Gran Premio d’Italia che si sono disputate oggi a Monza e che hanno regalato a Carlos Sainz la pole position. GP ...Via l weekend di una delle gare più attese della stagione di Formula 1, il GP d'Italia. A Monza la tre giorni che Sky seguirà come sempre da vicino e in diretta. Tutto il GP… Leggi ...