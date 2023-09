F1 | Leclerc | ‘sono un po’ deluso ma la pole di Sainz è grandiosa per la Ferrari’

(Di sabato 2 settembre 2023) Monza, 2 set. – (Adnkronos) – “Sono un pochino, volevo essere primo ma vedere che c’è Carlos al primo posto è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle libere ma in qualifica sono riuscito a mettere tutto insieme. Nel Q3 purtroppo non ho avuto la scia e questo ci è costato almeno una posizione. Ma dobbiamo essere contenti”. Così Charlesdopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp d’Italia. “Io non sorrido molto spesso quando sono terzo, però essere qui e avere tutto questo sostegno è una sensazione fantastica -aggiunge il 25enne monegasco della Ferrari-. Proveremo a fare la doppietta con Carlos, primo e secondo”. L'articolo CalcioWeb.

... con la sua Red Bull , scatterà in prima fila, dietro a Carlos Sainz e davanti a Charles. ... In qualifica si vedeva sin dalle libere che saremmo stati tutti vicini,contento del secondo ...Charlesè "deluso" per il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia ma sorride lo stesso,...Ferrari sotto la tribuna centrale - di solito non sorrido ma davanti a tifosi così...... "C'è un pò di delusione perchè sentivo di poter conquistare la pole, macomunque molto felice per ilrisultato di Carlos", afferma. Sulla posizione delle due Rosse inizialmente un punto ...