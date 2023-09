F1 | la Ferrari di Sainz in pole a Monza | Verstappen secondo

(Di sabato 2 settembre 2023)inal gp d'Italia. Carlosè stato il più veloce nelle qualifiche sul circuito di, chiudendo in 1:20.294 davanti alla Red Bull del campione del mondo Max. Terza l'...

... anche se l'obiettivo resta comunque il podio " ha commentato Carlosdopo la pole. "E' stata una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3 - aggiunge lo spagnolo della- . All'ultimo ...in pole al Gp d'Italia. Carlosè stato il più veloce nelle qualifiche sul circuito di Monza, chiudendo davanti alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen. Terza l'altra rossa di ...17.16 Formula1, poledia Monza Boato a Monza per la pole position di Carlos: il ferrarista stacca il tempo di 1'20"294, 13 millesimi meglio di Max Verstappen (Red Bull) e 67 dell' altra rossa di ...

Monza, pole Ferrari da sogno! Sainz show davanti a Verstappen, poi Leclerc Tuttosport

Emozionantissimo il finale della Q3 con Sainz che conquista quella è la quarta pole della sua carriera, la sua prima stagionale e la terza per la Ferrari davanti a Verstappen e a Leclerc. Quarto posto ...Sainz registra il miglior tempo in 1’20991 ... La lotta per la pole position si gioca tra i due piloti Ferrari e Verstappen. Il primo tentativo premia il pilota spagnolo: Verstappen gli è staccato di ...