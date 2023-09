F1 | Gran Premio di Monza | la pole position è di Carlos Sainz davanti a Verstappen e Leclerc

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023)ha conquistato lanel Gp d’Italia di Formula 1 in corso all’autodromo di. Il pilota della Ferrari ha girato in 1’20?294 precedendo per appena 13 millesimi la Red Bull di Max. Bene anche l’altra ‘rossà di Charles, terzo a 67 millesimi. Con lui in seconda fila la Mercedes di George Russell. In terza fila Sergio Perez e Alexander Albon. Completano la top ten le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norrise, settimo e nono, con Lewis Hamilton ottavo e Fernando Alonso decimo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.