F1 Gp Monza 2023 | Sainz con Ferrari comanda terze prove libere

(Di sabato 2 settembre 2023) Il pilota spagnolo del Cavallino ha preceduto la Red Bull di Verstappen Carloscon laal comando dellee ultime, prima delle qualifiche del Gp di Italiache oggi definiranno la griglia di partenza del Gp in programma domani, domenica 3 settembre. Il pilota spagnolo del Cavallino gira in 1’20’’912 precedendo la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’20’’998) e la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton (1’’21’’453). Quarto tempo per ladel monegasco Charles Leclerc (1’21’’486). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

"Ho ingaggiato un team di legali molto forti", ha detto Massa, al quale la Formula Uno ha recentemente chiesto di non partecipare alla gara didi questo weekend. "Lotteremo fino alla fine per ...Il pilota spagnolo del Cavallino ha preceduto la Red Bull di Verstappen Carlos Sainz con la Ferrari al comando delle terze e ultime prove libere a, prima delle qualifiche del Gp di Italiache oggi definiranno la griglia di partenza del Gp in programma domani, domenica 3 settembre. Il pilota spagnolo del Cavallino gira in 1'20''912 ...... Lucas Roman (Barcellona), Nicolò Turco (Liefering), Samuele Vignato (), Cristian Volpato (... 2 settembre

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Monza in tv Sky Sport

L'ex pilota del Cavallino Massa annuncia di aver intrapreso un'azione legale per ottenere il titolo perso per un solo punto contro Lewis Hamilton. E chiede aiuto alla Ferrari ...Da Monza - Mattia Tremolada Prosegue a Monza il fine settimana d’oro di Carlos Sainz, che anche nelle prove libere 3 si è confermato davanti a tutti. Il pilota spagnolo ha ulteriormente ...