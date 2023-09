F1 Gp Monza 2023 | Sainz con Ferrari comanda terze prove libere

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Carloscon laal comando dellee ultime, prima delle qualifiche del Gp di Italiache oggi definiranno la griglia di partenza del Gp in programma domani, domenica 3 settembre. Il pilota spagnolo del Cavallino gira in 1’20’’912 precedendo la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’20’’998) e la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton (1’’21’’453). Quarto tempo per ladel monegasco Charles Leclerc (1’21’’486). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Tornando ai tempi 5° posto per la Mercedes ...Carlos Sainz con la Ferrari al comando delle terze e ultime prove libere a, prima delle qualifiche del Gp di Italiache oggi definiranno la griglia di partenza del Gp in programma domani, domenica 3 settembre. Il pilota spagnolo del Cavallino gira in 1'20''912 ...

Monza, caccia alla pole! Qualifiche LIVE alle 16 Sky Sport

MONZA (ITALPRESS) – La Ferrari non delude le attese dei suoi tifosi nel venerdì di libere a Monza. Il weekend del Gran Premio d’Italia si apre sotto il segno di Carlos Sainz: dopo essersi piazzato al ...Rispetto a tanti anni fa, l'ambiente che ospita il GP è molto cambiato: a livello di organizzazione, del tipo di tifosi e per il numero delle iniziative di contorno. Ecco il nostro racconto da Monza ...