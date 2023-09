F1 Gp Monza 2023 | domani parata di vip | attesi Meloni e Salvini

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Sale l'attesa per il Gran Premio d'Italia che, domenica 3 settembre, mai come quest'anno vedrà anche una grandedi celebrità. E' attesa la Presidente del Consiglio Giorgiaal Gp d'Italia anche lo scorso anno a due settimane dalle elezioni. L'anno scorso, l'11 settembre, si recò nello storico circuito e postò su Twitter: "100 anni dell'Autodromo di. Un circuito storico che ha regalato grandi sfide ed emozioni all’Italia e al mondo intero". Presenti anche il ministro alle Infrastrutture e Mobilità Matteo, habitué della gara brianzola e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Oltre ai politici tanti personaggi del mondo dello spettacolo ma non Brad Pitt, il grande assente fermato negli Usa da motivi di lavoro. Tra le stelle attese nel paddock il ...