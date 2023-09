F1 GP Italia | Vasseur | “Bella pietra miliare | ma non un successo vero e proprio”

(Di sabato 2 settembre 2023) Fredericcommenta la pole position e la terza posizione conquistate da Sainz e Leclerc:”Questo risultato arriva dopo un lavoro positivo in qualifica, siamo stati molto competitivi a differenza di Zandvoort. Una buona qualifica, arrivata dopo un buon venerdì e delle FP3 positive. La pole di Sainz e il terzo posto di Leclerc sono certamente una, ma non unche dovremmo cercare di conquistare in gara. La macchina è stata molto competitiva, con tante differenze rispetto a Zandvoort dove le caratteristiche della vettura non potevano essere esaltate da una conformazione di circuito molto diversa. Ovviamente puntiamo a migliorare ed essere competitivi su ogni tracciato, indipendentemente dalla sua conformazione. La scia è ...

: il debutto a Monza Il Gran Premio d'2023 sarà il primo e unico a svolgersi nel nostro Paese dopo la cancellazione del GP dell'Emilia - Romagna, rimosso dal calendario per le forti ...Fredmette le mani avanti nel weekend di Monza: ' Finora è andata bene ma è solo venerdì. Abbiamo fatto due buone sessioni, con un buon passo sia nelle situazioni di gara che in quelle di qualifica.... una delle ville neoclassiche più belle d'progettata da Piermarini. Un compendio che oggi il ... il presidente del Consiglio regionale ha incontrato Frederic, team principal Scuderia ...

F1 | GP Italia 2023, Libere, Vasseur a Radio Rai: “I tifosi hanno ... P300.it | Motorsport Media

Fan di Autosprint, bentrovati per seguire insieme le qualifiche del granpremio d'Italia: a Monza sarà ancora una volta Red Bull a dominare o Ferrari avrà la sua occasione per fare la pole position nel ...In questo weekend le cose stanno andando piuttosto bene per Ferrari. Sostenere il contrario non sarebbe veritiero. L’attesa per la qualifica è tanta. Soprattutto perchè, dati alla mano, i tecnici i Ma ...