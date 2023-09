F1 | Gp Italia | Sainz leader nelle terze libere davanti a Verstappen e Leclerc 4°

(Di sabato 2 settembre 2023) Monza, 2 set. - (Adnkronos) - Carlosha ottenuto il miglior tempodel Gp d'a Monza. Lo spagnolo della Ferrari gira in 1'20"912 precedendo l'olandese della Red Bull, il bicampione del mondo eiridato Max(1'20"998) e l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'21"453). Quarto tempo per l'altra Rossa, quelle del monegasco Charles(1'21"486) che si lascia alle spalle l'Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (1'21"711). Alle 16 delle qualifiche per assegnare la pole.

Carlos Sainz è di nuovo il più veloce nella terza ed ultima sessione di prove libere a Monza, davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton. Questi i risultati completi delle FP3 del GP d’Italia ...La Formula Uno arriva in Italia. O meglio, il Gp d'Italia fa tappa a Monza. In attesa dello start, domenica alle 15, nel pomeriggio “Il Volo” è stato invitato a cantare l’inno di Mameli accompagnato ...