F1 GP Italia Monza 2023 | risultati qualifiche e griglia di partenza | pole Sainz davanti a Verstappen

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Idellee ladidel Gran Premio didi F1. Nel Tempio della Velocità è tutto pronto per conoscere chi otterrà laposition e quale sarà la composizione delladie delle dieci file per la gara di domani. C’è il format rivoluzionario delle gomme già visto in Ungheria, dunque con hard nel Q1, medium nel Q2, soft nel Q3. Di seguito ecco lacompleta. Q1 – E’ di Maxil miglior tempo nel Q1 su gomme hard, disastro Stroll ultimo con l’Aston Martin. Escluse anche le due Alpine di Ocon e Gasly, la Haas di Magnussen, l’Alfa Romeo di Zhou. Pericolo Ferrari: siache Leclerc ...