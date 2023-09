F1 | GP Italia 2023 | risultati e classifica FP3 Sainz svetta davanti a Verstappen | Hamilton e Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Carlosha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, confermando quanto di buono fatto vedere già nella giornata di ieri. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza il pilota spagnolo ha messo in mostra una ottima Ferrari che, quantomeno sul giro secco, potrà sfidare le Red Bull nelle qualifiche delle ore 16.00. Il portacolori del team Ferrari ha fatto segnare un ottimo 1:20.912 (ottenuto con le gomme soft) precedendo il solito Max(Red Bull) per appena 86 millesimi. Terza posizione per Lewis(Mercedes) con oltre mezzo secondo di distacco (+0.541), quindi quarta posizione per Charles(Ferrari) a 574. Quinto tempo per Fernando Alonso (Aston Martin) con ...