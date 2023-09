F1 | GP Italia 2023 | Ferrari investigate | rischio penalità dopo le qualifiche

(Di sabato 2 settembre 2023) Neanche nel GP di casa c’è pace per le. Mondiale di Formula 1 che è impegnato in questo pomeriggio nelledel Gran Premio d’a Monza e la scuderia di Maranello rischia l’ennesima beffa. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno superato senza patemi la Q1, prima sessione delle prove che definiscono la griglia di partenza, ma al termine dellesaranno indagati entrambi. Le Rosse, infatti, non hanno probabilmente rispettato il tempo minimo in pista di 1’41” durante il giro di lancio, impiegando qualche secondo in più. Questa regola era stata imposta per evitare gli ingorghi che si erano creati nelle precedenti edizioni. Al termine della sessione potrebbe scattare una penalizzazione per entrambi i piloti beniamini del pubblico, lo scopriremo tra qualche minuto. Foto: Lapresse

Restiamo ovviamente a disposizione per lavorare con l'se ce lo chiederà". Le scuse di Macron Alla luce delle accuse nei confronti della Francia, Amato aveva lanciato un appello nei confronti ...Ma cosa significa Nelle qualifiche del GP d', è stato introdotto in tempo massimo da rispettare per i giri in uscita. Una decisione presa per motivi di sicurezza, in modo da evitare traffico e ...L'atleta che si allena a Castelporziano (Roma), e che attende di poter rappresentare l'nelle ... 2 settembre

Quando gioca l'Italia agli Europei di pallavolo maschile 2023: calendario delle partite del girone Fanpage.it

L'azzurra conquista il quarto successo in altrettante tappe del circuito iridato (dopo Pisa, Nimes e Varsavia) dal ritorno dopo l'infortunio ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...