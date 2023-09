F1 | GP Italia 2023 Ferrari all’assalto della pole position nelle qualifiche di Monza Si userà l’alternative tyre allocation

Il tecnico francese, tornato ad allenare indopo l'esperienza alla Roma - per lui tirerà un po' aria di derby - ha dimostrato (almeno per ora) di poter raccogliere il testimone dell'attuale ...THE NEW YORK TIMES COMPANY AND WILLY CHAVARRIA Questo è un articolo del nuovo numero di ... oppure in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta... sono originari di aree che hanno senz'altro contatti linguistici con l'area settentrionale (Nieri e Soffici sono lucchesi, Barilli di Fano, Bacchelli bolognese): 'Pelandrone': voce dell'...

Mercato auto Italia 2023, immatricolazioni in crescita del 12% ad agosto HDmotori

Giunta alla sua ventiquattresima edizione, la manifestazione, che ha ricevuto quest’anno la Medaglia del presidente della Repubblica Mattarella, è promossa in Italia dall’Unione delle Comunità ...Imbianchini per un giorno. Nell’Argentano Fratelli d’Italia non opera solo a livello teorico, ma passa anche all’atto pratico e fa lavoro di squadra. Nei giorni scorsi un gruppo dei rappresentanti di ...