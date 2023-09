F1 | Daniel Ricciardo potrebbe saltare i GP di Singapore e del Giappone

(Di sabato 2 settembre 2023) Non è stato il ritorno in F1 che si sarebbe immaginato. L’australiano, tornato a gareggiare nel Circus con l’AlphaTauri dal GP d’Ungheria, ha dovuto fare i conti con un infortunio per l’incidente nel corso delle prove libere del GP d’Olanda a Zandvoort. Un crash che gli ha causato una frattura alla mano e sui tempi di rientro ci sono dei punti di domanda.sperava di essere al via del prossimo GP di, in programma il 17 settembre, dopo essere stato costretto a dare forfait per il GP d’Italia a Monza. Tuttavia, secondo quando riferito dal consulente della Red Bull, Helmut Marko, l’australiano non è detto che possa correre a Marina Bay. Nell’eventualità, sarebbe ancora il neozelandese Liam Lawson, terzo pilota della Red Bull, a sostituirlo. Marko, a Motorsport-Magazin, ha chiarito la ...

I vincitori degli ultimi cinque Gran Premi a Monza sono sempre stati differenti: Lewis Hamilton (2018), Charles Leclerc (2019), Pierre Gasly (2020),(2021) e Max Verstappen (2022). ...Il neozelandese è stato chiamato a sostituire, a seguito dell'incidente dell'australiano a Zandvoort. Quello di Monza è il primo weekend completo per lui, che ha sfruttato le prove ...... in ottica mercato, non poteva mancare un commento sulla seconda gara in Formula 1 che si appresta a disputare Liam Lawson , il rookie neozelandese che ha rimpiazzatodopo l'...

F1, Daniel Ricciardo potrebbe non essere in pista a Singapore e in Giappone OA Sport

Prima sessione positiva per i due piloti AlphaTauri: Yuki Tsunoda riesce a segnare il nono miglior tempo, mentre Liam Lawson, sostituto dell’ infortunato Ricciardo, si ferma in tredicesima posizione.Liam Lawson racconta come ha vissuto il suo inaspettato debutto nel Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1. E della sua prestazione il team principal della Red Bull, Christian Horner, ...