F1 | Charles Leclerc | “Purtroppo non ho avuto la scia nel Q3 Domani proveremo a fare doppietta”

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo aver fatto molta fatica per tutto il weekend nelle prove libere,è salito di colpi come di consueto in qualifica mancando la pole position per soli 67 millesimi ed inserendosi in terza posizione alle spalle dell’altra Ferrari di Carlos Sainz e della Red Bull di Max Verstappen. Il monegasco della Rossa non ha bissato dunque la pole dell’anno scorso a Monza, ma avrà comunque un’ottima posizione di partenza in vista del Gran Premio d’Italia 2023. “La mia sensazione può essere soltanto fantastica con questi tifosi. Sono un po’ deluso perché volevo essere primo, ma vedere Carlos in pole è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle prove libere, mentre nelle qualifiche sono riuscito a mettere tutto insieme ed ero contento, ma poi nel Q3non ho ...