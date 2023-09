F 1 | GP Italia - La Ferrari infiamma Monza | Sainz in pole

(Di sabato 2 settembre 2023) Lascalda: al termine di una qualifica tiratissima, Carlosha ottenuto laposition del Gran Premio d'grazie a un tempo di 1:20.294. Lo spagnolo ha strappato il primato alla Red Bull di Max Verstappen per appena 13 millesimi di secondo, mentre Charles Leclerc ha terminato in terza posizione con un distacco di 67 millesimi. Quartaper. In una stagione avara di emozioni, laè certamente una pietra miliare, un risultato che fa morale.ha dimostrato fin dalla prima sessione di libere di avere un feeling particolare con la SF-23 su questa pista ed è riuscito a strappare una prima posizione che non porta punti ma che pone la Rossa in piena lotta con la Red Bull di ...

...che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara di domenica in. Il ferrarista scavalca sull'ultimo tentativo la Red Bull di Max Verstappen, con l'altradi ...In occasione dell'80esima edizione dell'evento cinematografico più atteso d', l'attore è ... Favino ha chiamato in causa il film Ferrarì di Michael Mann, dedicato, come intuibile, a Enzo...Speranza rossa a Monza . Carlos Sainz ha conquistato la pole position nel Gp d'di Formula 1: il pilota dellaha girato in 1'20 294 precedendo per appena 13 millesimi la Red Bull di Max Verstappen . Bene anche l'altra 'rossa' di Charles Leclerc , terzo a 67 ...

F.1, GP Italia - Ferrari infiamma Monza: Carlos Sainz in pole - Quattroruote.it Quattroruote

GP ITALIA (MONZA) F1 2023 - LA GRIGLIA DI PARTENZA Nr Pilota Team --Q1-- --Q2-- --Q3-- Gap 1 C. Sainz Ferrari 1'21"965 1'20"991 1'20"294 2 M. Verstappen Red Bull 1'21"573 1'20"937 1'20"307 +0"013 3 C.Il riferimento ironico è alla produzione di Ridley Scott House of Gucci, criticato ai tempi per l'uso massiccio di stereotipi sull'Italia e per l'imitazione dell'accento italiano degli attori, che ...