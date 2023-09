E sulla tassa sugliper ledice: "Credo che sia giusto chiedere alleun'azione per sostenere l'economia del nostro Paese. Detto questo, bisogna scrivere bene la regola che ...Estratto dell'articolo di Mario Sensini per il 'Corriere della Sera' GIORGIA MELONI - TASSA SUGLIDELLE- VIGNETTA DI GIANNELLI L'economia italiana non cresce più. Se per alcuni mesi era stata la più rapida in Europa ...... che sempre Unimpresa aveva diffuso e nel quale con dati alla mano si promuoveva la decisione del governo Meloni di intervenire suglimaturati dallein conseguenza del rialzo dei ...

Extraprofitti banche, Tajani: "solo una tantum" TGLA7

Per il leader di Forza Italia "prima lo Stato esce dalla banca e meglio è". Ma i leghisti Freni e Bagnai lo fermano subito: "La vendita non è ...Un rafforzamento dell'Europa che passi da un ruolo più autonomo in politica estera, oltre che da un consolidamento economico. Così il ministri degli Affari esteri Tajani al Forum Ambrosetti di Cernob ...