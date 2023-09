Evade dai domiciliari e viene beccato in pizzeria mentre impastava la pizza. Arrestato 34enne

(Di sabato 2 settembre 2023) A Giugliano in Campania, pochi minuti prima delle 22 i carabinieri della locale stazione stavano effettuando un controllo delle persone sottoposte agli arresti. All’appello mancava un. L’uomo non era in casa e i militari si sono messi sulle sue tracce. Pochi minuti di indagini e la scoperta. I carabinieri hanno rintracciato edil: era in unanella vicina...

L'uomo si trovava in una pizzeria nella vicina Varcaturo, nelle cucine, a fare il pizzaiolo. E' quindi stato arrestato davanti ai clienti per evasione. Sono scattati da parte dei carabinieri ...Contesta i metodi educativi esercitati dall'ex moglie nei confronti del loro figlio e per dare una 'lezione' alla donna è evasodomiciliari per raggiungerla e picchiarla. E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania a un 47enne di Mascali che è stato arrestati da carabinieri della locale stazione in flagranza di reato ...domiciliari e va ad impastare pizze. Arrestato un pizzaiolo a Giugliano, in Campania. Giugliano,domiciliari e va ad impastare pizze: arrestato pizzaiolo. La prima ricostruzione ...

Evade dai domiciliari per andare a picchiare l’ex moglie: arrestato CataniaToday

A Giugliano in Campania, pochi minuti prima delle 22 i carabinieri della locale stazione stavano effettuando un controllo delle persone sottoposte agli arresti ...Disclaimer - Il post dal titolo: «Evade dai domiciliari e corre a picchiare l’ex moglie, preso 47enne nel Catanese è apparso 12 secondi fa sul quotidiano online blogsicilia.it».