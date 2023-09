Europei volley maschile 2023 | Italia-Serbia 3-0 Michieletto | “Quando giochiamo così è difficile batterci”

(Di sabato 2 settembre 2023) Terza vittoria per l‘aglimaschili di. Gli Azzurri proseguono il loro percorso netto senza perdere set,dopo i 3-0 a Belgio ed Estonia è arrivato anche quello ai danni della. Dopo la partita sono arrivate anche le parole del capitano, Simone Giannelli: “Questa partita era un passo importante, allamancava Kovacevic ma chi ha giocato era di alto livello. Personalmente ho sentito molto l’affetto di Perugia, sono contento di aver giocato qui due partite di questo Europeo – chiosa Giannelli – Non era una vittoria scontata, la partita erae ora ne restano due per chiudere il girone al meglio.” I RISULTATI DELL’EUROPEO3-0: LA CRONACA Arrivano anche le ...

Il calendario del torneo preolimpico 2023 difemminile con l'Italia , in programma da sabato 16 a domenica 24 settembre a Lodz, in Polonia. Archiviati gli, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per un altro ...... QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO CALENDARIO2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI Calendario ottavi di finalemaschili2023 SABATO 9 O DOMENICA 10 SETTEMBRE A Bari (...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Svizzera , partita valevole per la Pool A deglimaschili 2023 di, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Penultima sfida del raggruppamento per gli uomini di Fefé De ...

Italia, sfuma il sogno: in finale va la Turchia Sky Sport

Si accendono i motori del GT World Challenge Europe (gara-1 a Hockenheim sabato alle 14 su Sky Sport Action e NOW, gara-2 domenica alle 14 su Sky Sport Action e NOW) e della Indycar (GP Portland, ...Il successo spedisce gli azzurri a Bari con la certezza di chiudere da primi del girone. La copertina è tutta per il regista che, nella “sua” Perugia, firma la presenza numero 200 in azzurro ...